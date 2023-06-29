Є ознаки ймовірної підготовки окупантів до нових ракетних ударів по Україні – Гуменюк

Керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ймовірну підготову Росії до нових ракетних ударів по Україні

Є ознаки ймовірної підготовки Росії до нових ракетних ударів по території України.

Про це заявила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, росіяни активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту і намагаються глибше проникнути в тилові регіони. Це, за словами Гуменюк, свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів.

Є ознаки ймовірної підготовки окупантів до нових ракетних ударів по Україні

“Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною”, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що російські окупанти дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту “тиловими перемогами”.

Атаки на Україну

В Україні практично щодня оголошують повітряну тривогу. Українців попереджають про вильоти літаків з аеродрому Шайківка у Калузької області, а також про пуски ракет з авіації у районі Каспійського моря.

Після початку українського контрнаступу Росія перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.

Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни поповнили свої запаси, зокрема й дронові, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.

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