Є ознаки ймовірної підготовки окупантів до нових ракетних ударів по Україні – Гуменюк

Керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ймовірну підготову Росії до нових ракетних ударів по Україні
Є ознаки ймовірної підготовки Росії до нових ракетних ударів по території України.
Про це заявила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
За її словами, росіяни активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту і намагаються глибше проникнути в тилові регіони. Це, за словами Гуменюк, свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів.
Є ознаки ймовірної підготовки окупантів до нових ракетних ударів по Україні
“Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною”, – сказала вона.
Гуменюк зазначила, що російські окупанти дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту “тиловими перемогами”.
Атаки на Україну
В Україні практично щодня оголошують повітряну тривогу. Українців попереджають про вильоти літаків з аеродрому Шайківка у Калузької області, а також про пуски ракет з авіації у районі Каспійського моря.
Після початку українського контрнаступу Росія перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.
Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни поповнили свої запаси, зокрема й дронові, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.
Ще новини України: Укриття чи правило “двох стін” – де краще сховатися під час небезпеки