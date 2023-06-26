З якою ціллю окупанти атакують південні регіони України – пояснила Гуменюк

Керівниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк пояснила, навіщо війська РФ атакують південні регіони України

Війська РФ обстрілюють південні області України, оскільки вважають їх хабом резерву ЗСУ для контрнаступу.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на nv.ua

З якою ціллю окупанти атакують південні регіони України

«Під ударами ворога переважно ті регіони, які, за їхнім розумінням, є хабом резерву, хабом для української армії, сил оборони, які проводять активні дії. Тому така велика увага і Дніпропетровській області, яка межує з прифронтовою Запорізькою областю. По Миколаївській та Одеській областях, які є постачальниками ресурсів для Херсонської прифронтової. Саме тому така активізація вогню по Херсонщині», — пояснила вона

Гуменюк додала, що після невдалого бунту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії Кремль шукатиме перемоги там, де її можна досягти. Зокрема, ракетними та дроновими атаками.

У ніч на 26 червня війська РФ здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники різних типів.

По Одеській області випустили три ракети Калібр, дві з них вдалося збити.

Загалом уночі сили української ППО знищили 13 ворожих цілей, включно з сімома дронами Shahed і чотирма безпілотниками невстановленого типу.

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