5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

12
Тег:
Війна
12

З якою ціллю окупанти атакують південні регіони України – пояснила Гуменюк

Журналіст
З якою ціллю окупанти атакують південні регіони України – Гуменюк
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Керівниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк пояснила, навіщо війська РФ атакують південні регіони України

Війська РФ обстрілюють південні області України, оскільки вважають їх хабом резерву ЗСУ для контрнаступу.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на nv.ua

З якою ціллю окупанти атакують південні регіони України

З якою ціллю окупанти атакують південні регіони України – пояснила Гуменюк

«Під ударами ворога переважно ті регіони, які, за їхнім розумінням, є хабом резерву, хабом для української армії, сил оборони, які проводять активні дії. Тому така велика увага і Дніпропетровській області, яка межує з прифронтовою Запорізькою областю. По Миколаївській та Одеській областях, які є постачальниками ресурсів для Херсонської прифронтової. Саме тому така активізація вогню по Херсонщині», — пояснила вона

Гуменюк додала, що після невдалого бунту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії Кремль шукатиме перемоги там, де її можна досягти. Зокрема, ракетними та дроновими атаками.

У ніч на 26 червня війська РФ здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники різних типів.

По Одеській області випустили три ракети Калібр, дві з них вдалося збити.

Загалом уночі сили української ППО знищили 13 ворожих цілей, включно з сімома дронами Shahed і чотирма безпілотниками невстановленого типу.

Ще новини України: Окупанти зменшили інтенсивність обстрілів на півдні України, але атакують тилові регіони – ОК “Південь”

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×