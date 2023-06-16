Запорізька АЕС стане наступною ціллю російських окупантів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що після підриву Каховської гідроелектростанції Запорізька АЕС стане наступною ціллю російсько-окупаційних військ.

Про це глава держави заявив в інтерв`ю NBC News, передає НСН з посиланням на Громадське.

«Як і у випадку з греблею, їх (окупантів — ред.) не цікавить безпека України. Їм завжди потрібна нестабільність. І рф хоче, щоб світ тиснув на Україну, вимагаючи зупинити “конфлікт”», пояснив Зеленський.

Інтерв`ю Зеленського NBC News. Відео

Яка ситуація на ЗАЕС

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, попереджали в «Енергоатомі» та МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, після підриву рівень води в Каховському водосховищі, яке використовується як джерело для озера-охолоджувача ЗАЕС, упав приблизно на 4,1 метра. Увечері 8 червня він перетнув так звану мертву точку у 12,7 метра, від якої вже неможливо робити водозабір.

Однак у МАГАТЕ зазначали, що помпи станції, ймовірно, зможуть працювати, навіть якщо рівень води опуститься приблизно до 11 метрів або навіть, можливо, нижче.

Учора, 15 червня, на ЗАЕС прибув генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів вважає, що загрози для Запорізької АЕС внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС немає завдяки наявності води у ставку-охолоджувачі.

Однак в асоціації нагадують, що збереження цілісності головного станційного ставка-охолоджувача є вкрай важливим для безпеки ЗАЕС. Її підтримання вимагає й забезпечення безперервного електропостачання, зокрема для роботи насосів систем охолодження та безпеки.

У WENRA підкреслюють важливість забезпечення роботи всіх блоків ЗАЕС у стані «холодного зупину», щоб залишкове енерговиділення було на найнижчому рівні.

Водночас окупанти відмовляються переводити останній 5-й енергоблок ЗАЕС у стан «холодного зупину».

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