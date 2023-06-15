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Ядерний вибух на ЗАЕС буде страшнішим за Хіросіму та Нагасакі – ексміністр

Журналіст
вибух на ЗАЕС
Фото: колаж УП
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Якщо російські окупанти влаштують вибух на ЗАЕС, його наслідки можуть виявитися страшнішими за ядерне бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі в часи Другої світової війни.

Таку думку висловив колишній міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України Юрій Костенко в ефірі Українського Радіо, передає НСН.

“Росія поки що не переміщує ядерні боєзаряди, адже США повністю відслідковують переміщення з російських сховищ ядерних боєзарядів. Але інше, те, що не коментує Пентагон, – події на Запорізькій атомній станції. Ядерний вибух на ЗАЕС – це навіть не Хіросіма й Нагасакі. Це набагато страшніша і масштабніша ядерна аварія, що може призвести в умовах такої війни до непередбачуваних наслідків”, зауважив Костенко.

За його словами, жоден з аналітиків не візьметься оцінювати, що і як робити, коли на території Запорізької області ведуться активні бойові дії і раптом вибухне реактор чи сховище відпрацьованого ядерного палива.

колишній міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України Юрій Костенко

Колишній міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України Юрій Костенко

Ексміністр переконаний, що катастрофа на Каховському гідровузлі є предтечею подій, які в набагато більших і страшніших масштабах можуть відбуватися на Запорізькій АЕС.

“Я б рекомендував вищому українському керівництву сідати і проводити із Заходом переговори, як не допустити найстрашнішого сценарію на ЗАЕС. Адже завезення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі — це досить теоретичні загрози для безпеки НАТО та початку ядерної війни. А те, що може відбуватися на ЗАЕС — тим більше, що зараз українські війська продовжують наступ із метою визволення і Запорізької області, і Енергодара — стає ядерною небезпекою номер один не лише для України, а й для всього світу”,зазначив ексурядовець.

На думку колишнього очільника Міндовкілля, на тлі тотального провалу так званої спеціальної військової операції вище політичне і військове керівництво Росії не має уявлення, як діяти далі. Підтвердженням цьому, за словами Костенка, є події на Запорізькій АЕС, де загарбники починають підготовку до важкої аварії, що є одним з елементів ядерної війни.

Також на підвищення Президентом Росії Володимиром Путіним ядерних ставок вказує осушування Каховського водосховища та підрив греблі ГЕС

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