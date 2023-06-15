Ядерний вибух на ЗАЕС буде страшнішим за Хіросіму та Нагасакі – ексміністр

Якщо російські окупанти влаштують вибух на ЗАЕС, його наслідки можуть виявитися страшнішими за ядерне бомбардування японських міст Хіросіма і Нагасакі в часи Другої світової війни.

Таку думку висловив колишній міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України Юрій Костенко в ефірі Українського Радіо, передає НСН.

“Росія поки що не переміщує ядерні боєзаряди, адже США повністю відслідковують переміщення з російських сховищ ядерних боєзарядів. Але інше, те, що не коментує Пентагон, – події на Запорізькій атомній станції. Ядерний вибух на ЗАЕС – це навіть не Хіросіма й Нагасакі. Це набагато страшніша і масштабніша ядерна аварія, що може призвести в умовах такої війни до непередбачуваних наслідків”, зауважив Костенко.

За його словами, жоден з аналітиків не візьметься оцінювати, що і як робити, коли на території Запорізької області ведуться активні бойові дії і раптом вибухне реактор чи сховище відпрацьованого ядерного палива.

Ексміністр переконаний, що катастрофа на Каховському гідровузлі є предтечею подій, які в набагато більших і страшніших масштабах можуть відбуватися на Запорізькій АЕС.

“Я б рекомендував вищому українському керівництву сідати і проводити із Заходом переговори, як не допустити найстрашнішого сценарію на ЗАЕС. Адже завезення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі — це досить теоретичні загрози для безпеки НАТО та початку ядерної війни. А те, що може відбуватися на ЗАЕС — тим більше, що зараз українські війська продовжують наступ із метою визволення і Запорізької області, і Енергодара — стає ядерною небезпекою номер один не лише для України, а й для всього світу”, зазначив ексурядовець.

На думку колишнього очільника Міндовкілля, на тлі тотального провалу так званої спеціальної військової операції вище політичне і військове керівництво Росії не має уявлення, як діяти далі. Підтвердженням цьому, за словами Костенка, є події на Запорізькій АЕС, де загарбники починають підготовку до важкої аварії, що є одним з елементів ядерної війни.

Також на підвищення Президентом Росії Володимиром Путіним ядерних ставок вказує осушування Каховського водосховища та підрив греблі ГЕС

Ще новини України: Який ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС, коли енергоблоки у режимі “холодної зупинки”