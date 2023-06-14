Який ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС, коли енергоблоки у режимі “холодної зупинки”

Експерт розповів, який рівень загрози ядерної катастрофи на ЗАЕС, коли енергоблоки переведені у режим “холодної зупинки”.

Функціонування енергоблоків Запорізької АЕС у режимі “холодної зупинки” мінімізує ризик техногенної катастрофи у разі влучення ракети чи іншої надзвичайної ситуації.

Як передає НСН, про це заявив експерт із питань ядерної безпеки Дмитро Гуменюк в ефірі “Апостроф TV”.

За його словами, “Енергоатом” перевів усі енергоблоки, окрім одного, на Запорізькій АЕС у режим “холодної зупинки”.

“Майже всі енергоблоки на ЗАЕС вже близько року в режимі “холодної зупинки”, що також мінімізує ризик техногенної катастрофи у разі, якщо через, припустімо, влучення ракети або іншої події енергоблок буде відключений від живлення”, розповів Гуменюк.

Експерт уточнив, якщо блок працює на повну потужність і відбувається його знеструмлення, то персонал має лише три години, щоб не допустити важких наслідків.

“Зараз мова про “три години” не йде, оскільки режим “холодної зупинки” якраз і передбачає суттєве зниження ризиків і менший тиск на систему, що охолоджує”, пояснив Дмитро Гуменюк.

Експерт про ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС. Відео

Раніше ми писали, що директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 14 червня не приїхав на ЗАЕС як планував.

“Він чекає, щоб мати можливість безпечно пересуватися”, сказав високопоставлений український урядовець, який говорив з Reuters на умовах анонімності.

Чиновник не сказав, коли Гроссі прибуде на станцію.

Водночас ТАСС пише про те, що візит перенесено на 15 червня.

“Місія переноситься на добу”, сказав агентству радник гендиректора концерну “Росенергоатом” Ренат Карчаа, не уточнивши причини.

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