Директор МАГАТЕ з невідомих причин не зміг потрапити на ЗАЕС як планував

Директор МАГАТЕ Рафаєль Гроссі з невідомих причин не зміг потрапити на ЗАЕС як планував. Про це повідомляє Економічна правда, посилаючись на російські джерела, передає НСН.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 14 червня не потрапив на Запорізьку АЕС, хоча напередодні, перебуваючи в Києві, він анонсував, що буде на станції 13 червня ввечері.

Про те, що Гроссі не потрапив на станцію, стало відомо з повідомлення російського інформагентства ТАСС.

Місія переноситься на добу, – сказав агентству радник гендиректора концерну “Росенергоатом” Ренат Карчаа, не уточнивши причини.

Раніше сам Гроссі повідомляв, що має намір відвідати ЗАЕС 13 червня ввечері.

Так, удень 13 червня глава МАГАТЕ відвідав Київ. Там він повідомив, що по завершенні спілкування з пресою вирушить на станцію, де проведе кілька годин і самостійно оцінить ситуацію. Дослівно, Гроссі сказав, що його візит на об’єкт відбудеться у вівторок ввечері, тобто 13 червня.

11 червня Гроссі заявляв про необхідність проведення перевірки “істотних розбіжностей” у даних про рівень води на Каховській дамбі, яку було пошкоджено внаслідок вибуху і яка використовується для охолодження реакторів станції.

14 червня стало відомо, що окупанти перешкоджають переведенню ЗАЕС-5 у безпечний режим “холодного” зупину.

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