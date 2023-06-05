Наталя Гуменюк пояснила, чи можна під час повітряної тривоги пересидіти небезпеку вдома за правилом “двох стін”

Наталія Гуменюк, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу, наголосила, що під час сигналу повітряної тривоги краще переходити до укриття, тому що правило “двох стін” – це вже критични ситуація і вона не завжди може захистити так надійно, як сховище.

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Укриття чи правило “двох стін” – де краще сховатися під час небезпеки

“Правило двох стін може більш-менш допомогти у тому випадку, коли відбуваються обстріли, як у Херсоні – у безпосередній близькості, і це відбувається дуже раптово. Коли навіть не можна попередити про артилерійський, або мінометний обстріли. Коли лунає повітряна тривога – варто переходити до укриття”, – пояснила вона

За словами Гуменюк, не варто повідомляти, чим конкретно ворог атакує під час оголошення повітряної тривоги (балістика, “Кинджали”, артилерія), тому люди у такому випадку можуть нехтувати правилами безпеки і очікувати певний час, втрачаючи його.

Наталія Гуменюк також наголосила, що укриття – це збереження життя, тому треба опікуватися тим, в якому стані ті укриття, які можуть слугувати захистом і збереженням життя.

Як ми повідомляли раніше, президент України Володимир Зеленський дав доручення провести тотальну перевірку всіх укриттів у країні.

Приводом стала трагедія в Деснянському районі Києва. Там, 1 червня 2023 року внаслідок ракетних обстрілів РФ у Києві загинули люди, зокрема дитина. Пізніше з’ясувалося, що під час повітряної тривоги ті просто не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було закрите.

Як після цього заявив очільник країни, укриття цивільного захисту мають бути цілодобово доступними для людей, а забезпечувати це має місцева влада.

Раніше спікер КМВА Михайло Шаманов повідомив, що загалом у Києві сьогодні діє близько 4 тис. укриттів. Із них 3 393 – це цокольні підвальні приміщення, 364 – підземні автопаркінги, 211 – підземні переходи та 46 – підземні приміщення метрополітену. Приблизна загальна їхня місткість – б.

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