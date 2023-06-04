Що відбувається на фронті 4 червня і які втрати окупантів – свіжі дані Генштабу ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста шістдесят шосту добу. Про ситуацію на фронті 4 червня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Нічна повітряна атака 4 червня
З 01.00 по 04.00 год ночі 4 червня 2023 року противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 випущено із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.
Минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою «Іскандер-К» влучив по передмістю Дніпра – пошкоджено двоповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти, одна дитина, на жаль, загинула. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Ситуація на фронті 4 червня на різних напрямках
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатище Харківська область. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай, Дмитрівка Чернігівської області; Атинське, Безсалівка, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
- На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного – Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.
Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 11 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, поряд з лінією бойового зіткнення, зокрема, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.
- В Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції. У зв’язку з чим, з метою пошуку російських дезертирів, було задіяно 2 російських вертольоти та підрозділ росгвардії окупантів.
Успіхи ЗСУ
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу «Ланцет».
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.
Загалом українські воїни ліквідували 570 російських окупантів, знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, 16 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209940 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3837 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10) од,
- артилерійських систем – 3555 (+22) од,
- РСЗВ – 583 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 344 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1132 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 479 (+4).
Дані уточнюються
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