Що відбувається на фронті 3 червня – свіжі дані Генштабу ЗСУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста шістдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті 3 червня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України.
Загальна ситуація на фронті 3 червня
Минулої доби противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка та Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина Буда, Ромашкове, Атинське, Безсалівка, Біловоди, Басівка, Юнаківка, Покровка, Новодмитрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки і Спірного – Донецької.
- Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного – по Дружківці. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 14 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат в живій силі та техніці.
Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села. Завдав авіаударів по Мар’їнці та Катеринівці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Веселе, Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Комишуваха та Новоандріївка Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.
Успіхи ЗСУ
Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.
Загалом українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, знищили 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 7 засобів ППО, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, 22 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.
Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує агітувати власне населення до проходження військової служби у різний спосіб. Так, у місті Зоринськ Алтайського краю, представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
- артилерійських систем – 3533 (+32) од,
- РСЗВ – 582 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 342 (+7) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
- крилаті ракети ‒ 1132 (+15),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 475 (+10).
Дані уточнюються.
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