Продадуть на аукціоні у Європі: майстер з Волині створив композиції з яєчних шкаралуп для допомоги військовим

Майстер з Волині Анатолій Бойко створив композиції з яєчних шкаралуп. Їх продадуть на аукціоні, аби допомогти українським військовим.

Повідомили на сайті «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН».

Майстер зробив третю партію витворів мистецтва, яку продадуть на аукціоні закордоном. Їх реалізують через БФ «Культурний фронт», учасником якого є Анатолій.

Майстер з Волині створив композиції з яєчних шкаралуп для допомоги військовим

Усі витвори майстер зробив у традиційній для себе техніці «обробка металом по яєчній шкаралупі». Кожна з композицій створена на підставці з ювелірної смоли з бурштиновою крихтою.

За гроші від проданих виробів Анатолія придбають найнеобхідніше для військових, які зараз перебувають на «нульових» позиціях і захищають Україну. Зокрема, дрони.

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