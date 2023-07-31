Військове диво – Маляр про український контрнаступ

Військове диво і феномен – так в Міноборони прокоментували український контрнаступ, зазначивши, що втрати українських військ значно менші, ніж у російських окупантів.

Збройні Сили України просуваються вперед, попри перевагу ворога в озброєнні та живій силі.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє НСН.

Заступниця міністра оборони наголосила, що роботу українських військових слід оцінювати не лише кілометрами, варто розуміти, що ЗСУ знищують чимало ворожих складів з боєприпасами, які потенційно ворог міг застосувати проти українців.

“У нас є успіхи. І ми цього тижня непогано просувалися у всіх напрямках. Тут питання не в просуванні. Наші Збройні сили сьогодні здійснюють речі, які можна назвати військовим дивом”, заявила Маляр.

Вона пояснила, що за нормами військової науки, наступати треба, коли є перевага в озброєнні й кількості людей. Проте українські бійці наступають, коли у ворога всього цього більше.

“Наші рухаються, і тут питання не в кілометрах. Те, що вони йдуть вперед і на Сході, і на Півдні – це український військовий феномен”, зазначила Маляр.

Раніше Ганна Маляр зазначала, що кількість загиблих серед українських військових на напрямках наступу значно менша, ніж у ворога: на Бахмутському гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському – у 5,3 рази менше. Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

Також Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили на півдні понад 12 кв. км за тиждень.

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