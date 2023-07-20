Контрнаступ ЗСУ має певні особливості. Для українських військових роблять певний виняток, коли відправляють у бої на фронт. Стало відомо, що саме мотивує українських бійців

У контрнаступі ЗСУ є певні особливості – українським військовим дозволяють воювати за звільнення їхніх рідних міст і сіл, хоча зазвичай бійці воюють там, куди їх відправляє командування.

Про це йдеться у статті The New York Times, інформує НСН.

У матеріалі вказано, що як правило, військові беруть участь у боях там, куди їх відправляє командування, однак в українській армії роблять виняток. Так, бійці, які після початку війни були змушені залишити рідні населені пункти, можуть попроситися воювати за їхнє звільнення. Тож у лавах учасників українського контрнаступу є військові з особливою мотивацією.

“Набагато краще, щоб у бригаді були люди, які знають місцевість, щоб командири дозволяли вам вести бій у напрямку вашого дому”, – зазначив підполковник Дмитро

Одним з таких бійців є рядовий Євген з окупованого Бердянська.

“Найбільше я сумую за морем”, – сказав військовий.

Контрнаступ ЗСУ має особливості – що найбільше мотивує українських бійців

В інтерв’ю виданню близько дюжини солдатів, чиї домівки розташовані попереду окопів, у яких захисники зараз воюють, сказали, що хочуть пішки повернутися до рідних міст у військовій формі та зі зброєю в руках. Однак спершу бійці повинні пройти через добре укріплені російські оборонні лінії.

“Якщо мені знадобиться п’ять років, щоб побачити свій дім, то добре, я нікуди не поспішаю”, – сказав рядовий Євгеній, що був приблизно за 100 миль від дому. “Я тут відчуваю енергетику ґрунту і знаю кожен кущик на цьому фронті. Я можу ухвалювати рішення швидше, тому що знаю всі річки: які влітку висихають, а які – ні”, – зауважив військовий

Він наголосив, що зробить усе можливе, щоби звільнити своє місто.

“Якщо потрібно, я б обстріляв свій дім”, — сказав Євгеній і пожартував, що його й так не влаштовувала рожево-помаранчева фарба на стінах кімнат, яку обрала дружина.

Як просувається контрнаступ ЗСУ

У межах українського контрнаступу за минулий тиждень Сили оборони звільнили від ворога майже 18 кв. км території на сході та півдні.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що контрнаступ ЗСУ відбувається не так так швидко, як цього хотілося б. Усе через суттєве замінування територій на сході та оборонні загородження ворога.

Водночас заступниця міністра оборони Анна Маляр інформувала про повільне просування на півдні у зв’язку з замінованими територіями. Розмінувати їх швидше неможливо через технічні моменти.

Як заявив напередодні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, зараз контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж

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