Контрнаступ ЗСУ повільний – Тарнавський розповів, в чому причина

Контрнаступ ЗСУ проходить досить повільно. Командувач оперативно-стратегічного угрупування “Таврія” Олександр Тарнавський розповів у чому причина

Українські військові просуваються досить повільно через велику кількість мін та інших перешкод, встановлених російськими військовими.

Про це повідомляє НСН з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угрупування “Таврія” Олександра Тарнавського в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що Україна проводить широкомасштабні наступальні операції, водночас визнавши, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні.

Очікувалося, що контрнаступ “має бути швидким, з блискавичним рухом, знищенням противника, захопленням якихось рубежів, якихось об’єктів і в результаті досягненням якоїсь мети”.

“Він (контрнаступ – ред.) є успішним, але не настільки, як хотілося б кожному з нас”, – сказав Тарнавський.

Генерал зазначив, що відставання України у контрнаступі пояснюється просто: “Росіяни досить потужно підготувалися до цієї події”.

Російська підготовка була зосереджена навколо величезних, ретельно засіяних мінних полів, що ускладнювало пересування і перетворювало українську техніку для розмінування на мішені для російських атак. Водночас ручне розмінування є трудомістким і небезпечним.

“Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних полів, осколково-фугасних боєприпасів і прямим закладенням потужних фугасів, які зараз знаходяться на ділянках, де буде проходити техніка і особовий склад”, – додав Тарнавський.

Контрнаступ ЗСУ

Деякі союзники України заявляли, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.

У Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кільна ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують коментарі про “повільний” контрнаступ, адже кожен метр дається нашим захисникам кров’ю.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що контрнаступ йде за планом, але хотілося б, щоб він просувався швидше.

Ще новини України: Мінний хаос – окупанти хаотично мінують українську територію