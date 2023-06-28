Російські окупанти хаотично мінують українську територію, що відбивається на темпах контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив спікер об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

«Мінування території – це велика проблема, і це відбивається на темпах нашого поступу. Російський ворог відійшов від класики, книжок. По осередках, як на шахівниці, вже не мінують, а просто хаотично сиплють міни», сказав він.

Спікер ЗСУ пояснив, що з військової науці відстань між мінами має бути 5-10 метрів, але росіяни діють інакше.

«Якщо з військової науки між мінами має бути 5-10 метрів відстань, то росіяни ставлять міни кожні два метри, групами мін, комбінують. Вони не мають класики. Раніше можна було, знаючи мінування за принципом шахівниці зі зміщенням на два-три метри, шукати перший, другий ряд. І знайшовши одну-дві міну, собі уявити та скласти схему для подальшого розмінування. Тепер все це не працює», сказав Шершень.

Він зазначив, що для подолання мінних загороджень, які, як правило, три-чотири лінії на одній ділянці, потрібно, щоб працювала спеціальна інженерна техніка.

За словами Шершня, міжнародні партнери надали Україні інженерні танки Wisent та Dachs.

«Вони дуже добре себе показали, тому що забезпечують максимальну живучість екіпажів при підриві та при пробитті коридорів, щоб забезпечити просування наших військ», сказав речник ЗСУ.

Окупанти хаотично мінують українську територію. Відео

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що завдання максимум Росії – зупинити український контрнаступ у будь-який спосіб.

За перші два тижні наступальної операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи ОСГВ Таврія звільнили вісім населених пунктів. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину позицій противника до 7 км.

За третій тиждень Сили оборони України просунулися від одного до двох кілометрів на сході країни.

З моменту початку наступу звільнена площа на півдні становить 130 кв.км.

24 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони розпочали наступ за кількома напрямками на сході і скрізь просунулися вперед. На півдні тривають важкі бої, російські окупанти намагаються зупинити дії захисників України.

Також ЗСУ підтвердили звільнення територій під Красногорівкою Донецької області, окупованих Росією 2014 року.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зараз українські військові проводять «підготовчу формувальну операцію», але головний удар ЗСУ по російських окупантах ще попереду.

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