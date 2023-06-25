Окупанти скинули хімічний боєприпас на позиції ЗСУ під Мар’їнкою

Російські війська скинули хімічний боєприпас на позиції українських військовослужбовців на Мар’їнському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає НСН.

За словами Шершня, армія рф минулої доби зосереджувала сили на штурмах Авдіївського та Мар’їнського напрямків. Однак українські військовослужбовці відбили наступи.

Речник наголосив, що ЗСУ вдалося покращити тактичне положення і для зупинення просування росіяни застосовують проти українських оборонців танки, РСЗВ і ствольну артилерію. Зокрема, вони здійснили понад 420 обстрілів українських позицій у районі Мар’їнки, а також застосували хімічний боєприпас.

«Зафіксовано факт скидання на одну з позицій ЗСУ забороненого аерозольного хімічного боєприпасу задушливої дії. Вітер був у бік противника», доповів речник.

Він поінформував, що «на Запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії та зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ».

Так, зауважив Шершень, ворог завдав авіаційних ударів у районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине, а також – здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новорадівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області та обстріляв Нікополь Дніпропетровської області.

«Підрозділ ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1 090 завдань, в тому числі ідеться в про контрбатарейну боротьбу, і про роботу по планових цілях, що були виявлені раніше», сказав Шершень.

Росія використовує заборонену зброю

У грудні українські морські піхотинці повідомляли, що проти українських захисників на сході України застосовують заборонену хімічну зброю — аерозольні гранати К-51, пише Громадське.

До того, у жовтні, Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи Сил оборони в Запорізькій області знешкодили ворожий безпілотник, який ніс гранату К-51 із сильно подразнювальною речовиною.

У травні Державна прикордонна служба України заявляла, що окупанти використовують боєприпаси з аерозолями подразнювальної дії та хімічні гранати.

Також на сході України війська рф скидали заборонені фосфорні бомби, снаряди із флешетами — крихітними металевими дротиками, заборонені запалювальні снаряди з термітними шарами (температура горіння таких снарядів приблизно 3000 °C) тощо.

Ще новини України: Що відбувається на фронті 25 червня і які втрати окупантів – свіжі дані Генштабу ЗСУ