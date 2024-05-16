Ворог активізувався на Півдні – за добу 30 атак

Ворог активізувався на Півдні. Лише за добу зафіксовано 30 атак росіян на українські позиції.

Про це повідомив в ефірі “Ми-Україна” начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, передають Новини України – НСН.

Російські підрозділи на південному напрямку активізують свої спроби наступальних дій. Лише за минулу добу на півдні ворог здійснив 30 штурмів.

Всі штурмові дій, здійснені ворогом в операційній зоні ОК “Південь”, були безуспішними, – запевняє Плетенчук.

Здебільшого це Старомайорське, там відбулось 19 штурмів, біля Кринок – сім та ще чотири – а районі Роботиного. До речі, у нас постійно в інформаційному просторі Роботине, хоча насправді, як ви бачите, на Старомайорськ більше спроб здійснюється. Закінчилось це тим, що вони отримали 130 втрат особового складу, з яких 60 загиблими. З початком посиленим спроб штурмів позицій ЗСУ якісно змінився склад втрат, тобто збільшилась пропорція саме загиблих до поранених – з третини до половини. Успіху ворог не мав, проте тиск досить серйозний, – розповів Плетенчук

Ознак створення наступальних угруповань на півдні не фіксується, так само як змін у складі та положенні сил ворога на на напрямку, яким опікуються Сили оборони півдня України.

Зазначимо, що напередодні російські окупанти запустили черговий фейк про начебто захоплення під свій контроль Роботиного. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що жодних втрат позицій ЗСУ на Запорізькому відтинку фронту не відбулось. Так само спростували окупацію Роботиного і у бригаді “Червона калина”.

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