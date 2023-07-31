Звільнені з полону командири «Азову» готуються до виконання бойових завдань

Звільнені з російського полону командири «Азову» готуються до виконання завдань, заборони на їхню участь у бойових діях немає.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю «Українській правді», передає НСН.

З його слів, командир полку «Азов» Денис Прокопенко («Редіс») вже «обіймає якусь посаду». Водночас інші захисники Маріуполя «готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші».

Він також висловив особисту думку стосовно заборони на участь у бойових діях для командирів з «Азовсталі».

«Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті — ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює», сказав командувач Нацгвардії.

Поміж іншим, він відповів на питання щодо можливої дати, коли можна буде побачити участь Дениса Прокопенка в бойових діях. Півненко каже, що це залежить від ситуації на фронті.

«Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже», додав він.

Нагадаємо, українські військові, які керували обороною “Азовсталі” у Маріуполі навесні 2022 року – Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега, – повернулися до України. Досі “Редіс”, “Калина”, “Волина” та інші лідери захисників “Азовсталі” перебували в Туреччині після повернення з російського полону.

На початку липня 2023 року вони повернулися з Туреччини до України.

Ще новини України: Сили оборони звільнили на півдні понад 12 кв. км за тиждень