Президент Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією – що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Хто ним став

Новим командувачем Нацгвардії став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Про це заявив голова держави у Львові, повідомляє кореспондент РБК-Україна, інформує НСН.

“Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України”, – заявив Зеленський.

Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією

Олександр Півненко

Олександр Півненко — син військового, і сам віддав армії понад 19 років свого життя. З 2018 року служив в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ. Свого часу став відомий, виконавши вправу на прес 1756 разів без перепочинку протягом години, брав участь у марафонах, стрибав із парашутом, займався міським альпінізмом, атлетикою, єдиноборствами. Дуже вимогливий до підлеглих, але одночасно, говорять гвардійці, емпатичний.

У 2022 році Півненко очолив третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії України (військова частина 3017, Харків). Під його командуванням вона брала участь в обороні Харкова, звільняла села Мала Рогань, Циркуни, Кутузівку та інші, взимку 2023 року обороняла Бахмут. У березні 2023 року бригада була виведена на відновлення.

Під час тримісячної ротації у Бахмуті його бригада показала високі бойові результати, успішну організацію оборони, вдале застосування новітньої тактики дій та різноманітних інновацій. 24 березня 2023 року Президент України вручив комбригу звання Герой України.

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