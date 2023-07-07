За яких умов настане перемога у війні з Росією для всіх українців – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов настане перемога у війні з росією

Президент Зеленський наголосив, що війна з РФ закінчиться тоді, коли вся українська земля буде звільнена від ворога і додому повернуться всі полонені і депортовані українці.

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов перемога у війні проти РФ настане для всіх українців. Про це повідомляє НСН.

Свою думку він висловив під час спільній пресконференції із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Празі.

“Що таке перемога і що таке кінець війни? Це залежить від втрат: є люди, які втратили домівки, а є люди, які втратили своїх близьких. Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а щоб вона дійсно була для всіх”, – сказав Зеленський

Зеленський розповів, за яких умов настане перемога у війні з Росією

За його словами, для повноцінної перемоги над ворогом важливо відновити територіальну цілісність та суверенітет України, повернути українців, зокрема викрадених дітей, з російського полону, а також покарати російських вбивць за злочини, які вони вчинили в Україні.

“Це головні речі, які об’єднують усіх нас”, – наголосив президент

Водночас Петр Фіала зауважив, що ніхто не знає, коли завершиться війна, але коли це станеться, Україна повинна мати гарантії своєї незалежності.

“Вона (війна – ред.) має закінчитися тим, що Україна матиме гарантії своєї незалежності та своїх територій. Це важливо не тільки для України, а й для безпечного майбутнього усієї Європи”, – сказав Фіала.

Він уточнив, що зараз невідомо, коли буде завершена війна, але вже точно ясно, що необхідно “відкрити двері для України до НАТО”.

Як відомо, увечері в четвер, 6 листопада, спеціальний урядовий літак Чехії з президентом України Володимиром Зеленським прибув до столиці цієї країни Праги. Це перший візит Зеленського до Чехії від початку повномасштабного російського вторгнення. У Празі він за планом мав провести переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, очільниками обох палат парламенту, а також з членами уряду й парламенту.

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