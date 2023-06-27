Скільки людей буде в Україні після війни, як зміниться демографічна ситуація і яке буде співвідношення жінок та чоловіків.

Про це пише ТСН, передає НСН.

Скільки українців зараз

За даними Українського інституту майбутнього, на початок 2022 року в Україні проживало 37,6 млн людей.

від 24 лютого 2022 року з України виїхало 20,7 млн осіб

12,1 млн повернулися до України

Станом на початок травня 2023 року в Україні проживають 29 млн осіб.

17 млн – це економічно неактивне населення

з них 8 млн – пенсіонери + 2,7 млн продовжують працювати

4,8 млн – діти у віці до 15 років

12 млн – економічно активне населення України:

9,1-9,5 млн – мають зайнятість

2,5-2,9 млн – безробітні

В Українському інституті майбутнього зазначають, існує загроза, що в Україні не буде кому створювати ВВП. За даними інституту, 8,6 млн українців не повернулися до України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Станом на травень 2023 року постійне населення України, за оцінками УIМ, становить 29 млн осіб. Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є “упряжкою”, яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, зокрема пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо”, зазначають в УІМ.

Там додають, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, водночас для зростання чисельності населення повинен бути більше 2. Якщо нічого не змінювати, в перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж тих, хто працює. Саме тому питання демографії має бути озвучене президентом України як пріоритетне на сьогодні та яке потребує невідкладних заходів.

Перший рік після перемоги буде показовим

В УІМ додають, що наразі важко спрогнозувати, скільки буде в Україні людей через 2-3 роки з урахуванням тих, які виїхали із країни через війну.

“Все залежить від новин із фронту та від державної політики. В цьому питанні є дуже багато “але”. Я вважаю, якщо війна закінчиться наприкінці цього року або на початку наступного, і ми отримаємо гарантії безпеки, що будуть можливості для відновлення країни, то до нинішніх 29 мільйонів українців, які перебувають в Україні, ще повернуться 4-5 млн з інших країн. Водночас підкреслюю, частина українців можуть виїхати, тому що в Україні є проблеми з роботою. 30% українців зараз без роботи. З фронту повернеться дуже велика кількість людей. Не всі одразу будуть мати роботу. Хтось поїде за кордон до своїх родин. Тому наступний рік після війни буде показовим. Якщо в Україні будуть створюватися умови для відновлення економіки та виникати нові робочі місця, то українців стане більше. Якщо цього не буде зроблено і не буде ефективної державної політики, то українців буде менше. Все залежить саме від цих умов”, розповідає Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм аналітичного центру “Український інститут майбутнього”.

Буде скорочення населення

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи кажуть, що інститут розробляв прогноз щодо чисельності населення України до 2037 року.

За основу бралася територія нашої держави в кордонах 1991 року, тобто з Кримом та тимчасово окупованими територіями. Оцінювали чисельність населення на 1 січня 2022 року.

“Під час розробки прогнозу ми визначили, що війна закінчиться наприкінці 2024 року або на початку 2025 року. Післявоєнний період ми розбили на три частини, до 2037 року. Для кожного періоду були розроблені певні гіпотези щодо народжуваності, смертності та міграції. Тож за нашим прогнозом, на 1 січня 2037 року українців буде 30,5 мільйона. А ось на 1 січня 2025 року – 33,6 мільйона, на 1 січня 2026 року – 33,7 мільйона. Після цього буде тільки скорочення кількості населення до 30,5 мільйона”, розповідає Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

Похибка в 1 мільйон осіб

Експерт каже, що є ризики щодо цього прогнозу. Наприклад, те, що війна може закінчитися раніше – цього року або, навпаки, тривати до 2025 року.

“Залежно від цього, наш прогноз може раніше справдитися, або якщо війна буде тривати довше, то скорочення кількості населення буде відбуватися інтенсивніше. Якщо війна закінчиться скоріше, то оці 30,5 мільйона будуть у нас не 2037 року, а 2040-го. В будь-якому разі тенденція до скорочення чисельності населення збережеться, тому що вона існувала у нас і у відносно мирний час”, додає Олександр Гладун.

Він пояснює, що гіпотези щодо народжуваності та смертності можуть бути трохи неточними, що може вплинути на прогнозне оцінювання чисельності населення в межах плюс-мінус 1 мільйон. Такі відхилення цілком прийнятні, якщо враховувати, за яких умов робилося дослідження, тобто у прогнозі багато умовностей.

Закрите питання про чоловіків

Олександр Гладун додає, що зараз ніхто не може сказати про кількість в Україні чоловіків, а тим паче, скільки з них мобілізовані – інформація не оприлюднюється.

“Цього ніхто не може сказати. Ми робили оцінку на початок 2022 року, коли ще війни не було. А після цього в дослідження закладали гіпотезу, якою саме буде народжуваність під час війни, якою буде смертність. Також ми враховували окремі повідомлення – скільки загинуло військових, хоча це офіційно не повідомлялося. Але іноді в інтерв’ю хтось із високопосадовців про це казав. Також ми оцінювали, скільки могло загинути цивільного населення. Все це ми включали не напряму до своєї моделі прогнозу, а через показники народжуваності та смертності, через тривалість життя, через різні коефіцієнти. Ми працювали з віковою структурою без якісних характеристик населення. Скільки людей зараз у армії – це закрита інформація, її ніхто не озвучує з певних причин. Можливо, років через 10 після війни нам розкажуть, скільки людей було задіяно в усіх військових операціях, а трохи раніше можуть назвати загальне число загиблих”, розповідає Олександр Гладун.

До речі, лише з Києва, за даними КМДА, до лав ЗСУ було мобілізовано 100 тисяч жителів.

Скільки буде чоловіків і жінок

Свій прогноз вчені розраховували окремо по чоловіках і жінках. Тому що режими вимирання різні у цих статевих групах.

“За нашим прогнозом, на 2037 рік в Україні буде 16 мільйонів жінок і 14,5 мільйона чоловіків. З чоловіками у нас дефіцит був і до 2014 року. На 100 жінок припадало 85 чоловіків. Війна поглибить цю кризу, бо смертність чоловіків під час війни значно більша. У нас у мирний час смертність чоловіків у працездатному віці була дуже високою, це псувало диспропорцію між статями. Хоча є такий біологічний закон, що хлопчиків завжди народжується трохи більше, аніж дівчаток. Орієнтовно на 100 дівчаток – 107 хлопчиків. В інтервалі від 30 до 35 років співвідношення вирівнюється, а потім іде стрімке скорочення чоловіків у працездатному віці. Це залежить від умов праці, екології, способу життя, шкідливих звичок, таких як паління та алкоголізм. Серед чоловіків, за статистикою, більше самогубств”, пояснює вчений.

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