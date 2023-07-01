У Чехії набувають чинності поправки до закону Lex Ukrajina V. Що чекає на українців у Чехії з 1 липня.

Як зазначається, поправки до закону регулюють порядок надання допомоги та безкоштовного житла для українців, які вимушено перебувають в цій країні.

Що саме зміниться влітку для українців, розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції України.

Зміни для українців у Чехії з 1 липня

Грошова допомога

Починаючи з 1 липня, в Чехії скасовуються окремі виплати для шукачів притулку. Натомість в країні буде діяти лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців.

“Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум – 3130 крон (5200 гривень)”, йдеться у повідомленні міністерства.

Солідарні виплати

Їх надаватимуть виключно власникам житла, які прихистили українців і проживають з ними разом. Але знизиться сума допомоги – замість 3000 крон буде 2400 крон.

Тим часом ті власники житла, які надавали прихисток переселенцям, але не живуть з ними, більше допомогу отримувати не будуть. Натомість українці мають укласти договір про оренду й самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги.

Умови безкоштовного проживання

Українцям в Чехії надаватимуть соціальне житло, але тільки на 150 днів з того моменту, коли їм надали тимчасовий захист. Тобто держава оплачуватиме лише екстрене розміщення в установах протягом 5 місяців.

Якщо термін безкоштовного проживання на момент набрання чинності поправки вже вичерпаний, українцям нададуть ще 90 додаткових безкоштовних днів на пошук квартири.

“Коли сплине і цей термін, всі шукачі притулку, які не входять до категорії вразливих осіб, повинні або домовитися з власником про оплату житла, або знайти собі нове”, зазначають у відомстві.

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