«Нова пошта» відкрила перше відділення у Берліні – які ціни на послуги

«Нова пошта» відкрила перше відділення у Берліні. Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі, Литви, Чехії та Румунії.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу компанії.

У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу. Доставка – від пʼяти днів.

«Ми і надалі плануємо виходити на нові ринки та розвивати мережу в тих країнах, де вже присутні, адже прагнемо логістично звʼязати Україну зі світом, а вже згодом зв’язати й усі країни між собою», прокоментував Володимир Поперешнюк, співвласник «Нової пошти».

Вартість доставки з України в Німеччину: посилки до 1 кг – 250 грн, посилки до 2 кг — 400 грн, посилки до 10 кг – 600 грн, посилки до 30 кг – 1200 грн.

До кінця року «Нова пошта» планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні, йдеться у повідомленні.

Торік «Нова Пошта» доставила 6,5 млн міжнародних посилок, що на 30% менше, ніж у 2021-му (9,3 млн). При цьому кількість посилок з України зросла у пʼять разів порівняно з минулим роком. Найбільше посилок доставлено в Польщу та Німеччину, повідомила пресслужба компанії. Саме ці країни прийняли найбільше українців (за оцінкою НП – 4 млн).

У 2023-му компанія планує вийти на довоєнний рівень міжнародних посилок за рахунок освоєння нових напрямків.

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