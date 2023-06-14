Нова пошта планує збільшити кількість пунктів видачі посилок – оголошено пошук партнерів

Компанія “Нова пошта” планує суттєво збільшити кількість пунктів прийому та видачі посилок. Українцям пропонують співпрацю

Про це повідомили у прес-центрі компанії, повідомляє НСН.

Йдеться про пункти видачі, які працюватимуть у магазинах, кафе, аптеках та АЗС.

Так, у планах Нової пошти збільшити кількість точок видачі зі 190 до 2000 року вже до кінця 2023 року.

У пунктах видачі клієнти можуть надіслати вже запаковані посилки або отримати сплачені вагою до 10 кг та вартістю до 5000 грн.

Нова пошта планує збільшити кількість пунктів видачі посилок

Наразі пункти видачі працюють у Moyo, БРСМ, Delvi та інших. Компанія зазначає, що облаштування такого формату допомагає партнерам серед рітейлу збільшити потік клієнтів та наростити продажі.

Як ми повідомляли раніше, у Міністерстві соціальної політики відповіли у якому випадку припиняється виплата пенсії на банківську карту

Щоб уникнути “заморожування” виплат, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Як пояснюють у Мінсоцполітики, це може бути поповнення мобільного чи оплата комуналки.

Якщо не використовувати свій банківський рахунок понад шість місяців, перерахування пенсійних виплат можуть призупинити.

Щоб уникнути “заморожування” пенсії, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Це може бути поповнення мобільного, оплата комунальних послуг чи інші операції.

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