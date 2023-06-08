Тривожну інформацію озвучили у Головному управлінні Держпродспоживслужби. В українські магазини потрапив небезпечний продукт.

Як стало відомо НСН, в Україну із Польщі ввезли броколі, оброблену хімічним препаратом хлорпірифос. Його дія спрямована на знищення комах.

При попаданні в організм людини він може викликати серйозне отруєння. Серед симптомів – біль у животі та погіршення зору.

Як повідомляють в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, постачальником небезпечного продукту є польський виробник Рrosto Frosto Sp. z o.o., Katowice.

Шкідливе для організму броколі отримала компанія, яка займається оптовим продажем заморожених продуктів – “Здоровий продукт” (вул. Тростянецька 47/154, м. Київ, 02175).Тепер підприємство має вилучити із обігу усі овочі, отримані від цього постачальника.

“Хлорпірифос застосовують як інсектицид (хімічний препарат, призначений для знищення комах) широкого спектру дії”, зазначено в пресслужбі відомства.

Українці, які виявлять небезпечне броколі в торгових мережах, можуть звертатися до ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області за адресою м. Одеса, вулиця Пересипська, 6. Телефон для довідок: +38 (048) 716-13-01. Партію товару мають вилучити.

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