Міноборони опублікувало оновлені зарплати та доплати в армії: скільки хто отримуватиме

Міноборони опублікувало оновлені зарплати та доплати в армії. Інформацію оприлюднено увечері 30 квітня.

Про це з посиланням на офіційний Телеграм-канал Міністерства оборони.

Оновлені зарплати та доплати в армії: скільки хто отримуватиме з 1 червня

Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення становить 20 100 грн.

Одноразова допомога під час укладання першого контракту у 2024 році становить:

рядовий склад – 24 224 грн,

сержантський та старшинський склад – 27 252 грн,

офіцерський склад – 30280 грн.

Додаткова винагорода за участь у бойових діях – 100 000 грн.

Додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями – 30 000 грн.

Одноразова винагорода за завдання на лінії зіткнення (за кожні 30 днів) – 70 000 грн.

Виплата пораненим, які не можуть виконувати обов’язки, – 20 100 грн.

Додаткова винагорода інструкторам навчальних центрів: 15–30 тисяч грн.

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану – 2350 грн.

Збереження грошового утримання у разі полону чи зникнення безвісти – 100 000 грн.

Оновлені зарплати та доплати в армії в інфографіці від Міноборони

Ще новини України: Доплати пенсіонерам в зоні бойових дій продовжили: стало відомо, на скільки