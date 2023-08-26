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В окупантів коїться щось недобре – Федоров про вибухи біля Мелітополя

Журналіст
В окупантів коїться щось недобре – Федоров про вибухи біля Мелітополя
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Вибухи біля Мелітополя лунають другий день поспіль. Про це повідомив мер міста Іван Федоров

Іван Федоров повідомив, що другий день поспіль жителі міста чують вибухи, декілька з них були вранці 26 серпня.

Про це інформує НСН

Іван Федоров повідомив про вибухи біля Мелітополя

В окупантів коїться щось недобре – Федоров про вибухи біля Мелітополя

 

“Вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку.

Почалося вчора після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї та знову вдалині після 6-ї”, – сказав Федоров.

Наразі немає інформації про наслідки вибухів.

Як відомо, російська повітряна оборона спрацювала у Маріуполі 26 серпня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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