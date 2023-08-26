В окупантів коїться щось недобре – Федоров про вибухи біля Мелітополя

Вибухи біля Мелітополя лунають другий день поспіль. Про це повідомив мер міста Іван Федоров
Іван Федоров повідомив, що другий день поспіль жителі міста чують вибухи, декілька з них були вранці 26 серпня.
Про це інформує НСН
Іван Федоров повідомив про вибухи біля Мелітополя
“Вже другий день поспіль щось недобре коїться в окупантів на Мелітопольському напрямку.
Почалося вчора після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.
Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї та знову вдалині після 6-ї”, – сказав Федоров.
Наразі немає інформації про наслідки вибухів.
Як відомо, російська повітряна оборона спрацювала у Маріуполі 26 серпня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
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