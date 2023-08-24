Потужні вибухи у Токмаку 24 серпня: бурятам спекотно (відео)

Потужні вибухи у Токмаку на Запоріжжі пролунали 24 серпня у другій половині дня. Окупанти приймають вітання із Днем Незалежності України. У мережі публікують відео гарної «бавовни», передає НСН.

На місці прильотів спалахнула сильна пожежа.

Про бавовну повідомив, зокрема, міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він опублікував відео.

“Гаряче у т.о.Токмаку. Палкі вітання окупантам передані”, – написав Іван Федоров

Також відео з Токмака оприлюднив Телеграм-канал Збройні Сили України. Війна з окупантами. Тут повідомляють, що було відпрацювано по командному пункту та місцям розміщення техніки росіян з 58-ї загальновійськової армії.

Наразі офіційної інформації про інцидент немає.

Нагадаємо, в окупований Токмак Запорізької області нещодавно прибув новий підрозділ загарбників з Бурятії.

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