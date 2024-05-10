«Аху***, все-таки попали»: безпілотники атакували НПЗ в Калузькій області – виникла пожежа (відео)

Безпілотники атакували НПЗ в Калузькій області у Росії в ніч на 10 травня. Виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали, які оприлюднили відповідні відео. Інформацію вже підтвердили офіційні особи, передають Новини України – НСН.

У ніч проти п’ятниці, 10 травня, дрони атакували нафтопереробний завод в Калузькій області росії. Під ударом опинився «Перший завод» у Дзержинському районі. Атака відбувалася близько першої години ночі.

Спочатку місцеві жителі чули «характерні звуки прольоту дронів», а потім – вибухи. Після цього на місці прильоту у районі нафтобази спалахнула пожежа.

По Калузькому НПЗ вдарили українські безпілотники – пожежу локалізовано, жертв немає», – підтвердила цю інформацію Єдина чергова диспетчерська служба Дзержинського району Калузької області

Також інформацію підтвердив губернатор Калузької області.

Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі стався спалах. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації спалаху. Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає. Проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства, – інформує він

Цю ж інформацію підтвердило й офіційне російське інформаційне агентство «РІА Новости», додавши, що на території НПЗ горять три ємності з дизпаливом та ємність із мазутом

Зараз біля території біля НПЗ чергують рятувальники та силовики, рух обмежено.

“Аху***, все-таки попали” – звучить на одному із відео нижче.

Безпілотники атакували НПЗ в Калузькій області: відео

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