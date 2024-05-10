Росія помітно збільшила темпи наступу скрізь: біля Часового Яру на 200% – ISW

Про це повідомляють у свіжому звіті аналітики з американського Інституту вивчення війни, передають Новини України – НСН.

Російські війська помітно збільшили темпи наземних атак на сході України за останній місяць. Ймовірно, вони хочуть досягти максимальних успіхів до прибуття західної військової допомоги на лінію фронту.

Так, речник ЗСУ “Хортиця” підполковник Назар Волошин, на якого посилаються в ISW, 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84 8 травня до 146 9 травня і зазначив, що більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року, і що понад 75 відсотків зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.

Біля Часового Яру кількість атак зросла на 200%

Зокрема, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того, що висох ґрунт після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги.

В ISW також заявляють, що російські війська ймовірно зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні.

Зараз вони перегруповуються для підготовки до нових спроб прориву Часового Яру. Нещодавно здійснили наземні атаки в Новому мікрорайоні, біля Іванівського, Кліщіївки, Ступочок.

Окупанти продовжували наступ і на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було, йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також росіяни продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські джерела стверджують, що російські війська просуваються в районі кордону Донецько-Запорізької області під час потужних наземних ударів. Не спостергігається візуального підтвердження російських заяв, але є невелике просування в Урожайному, – йдеться в звіті ISW

Інші головні і висновки ISW за 9 травня

Очільник Росії Володимир Путін використав свою промову з нагоди Дня перемоги 9 травня, щоб донести своє переконання, що Захід намагається стерти внесок Радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною під час Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), що лежить в основі ворожого сприйняття Заходу Росією.

Путін скористався нещодавньою зустріччю з командувачами кількох фронтових російських з’єднань, щоб показати себе поінформованим і ефективним Верховним головнокомандувачем Збройних сил Росії, обізнаним з тонкощами ситуації на фронті і залученим до пошуку рішень проблем, які турбують російські війська.

На параді до Дня Перемоги Путін оточив себе низкою іноземних посадовців, ймовірно, для того, щоб позиціонувати себе як ефективного державного діяча, здатного створити коаліцію, альтернативну владним структурам колективного Заходу.

Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова заявила, що молдовський уряд здійснює в Молдові “геноцид” на кшталт нацистського – помітний поворот у риториці кремлівських чиновників щодо Молдови, який, ймовірно, має на меті створити умови для російських зусиль, спрямованих на встановлення контролю над Молдовою, а не лише над окремими її регіонами.

Лідери прокремлівського опозиційного виборчого блоку “Молдовська перемога” взяли участь у параді до Дня Перемоги в Москві, що ще раз вказує на те, що Кремль має намір використовувати цих людей для дестабілізації всієї Молдови і наступу на молдовську демократію та процес вступу країни до ЄС.

Російські прикордонники виводять свої війська з більшої частини Вірменії, оскільки прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян продовжує стикатися з негативною реакцією всередині країни за рішення щодо Нагорного Карабаху.

Кремль може спробувати скористатися обуренням опозиції у Вірменії, щоб покарати Пашиняна за дедалі більший відхід від Росії.

Служба безпеки України (СБУ) 9 травня завдала дальніх ударів з безпілотників по російських нафтобазах та нафтопереробній інфраструктурі в Краснодарському краї та Республіці Башкортостан.

Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька.

Російські війська продовжують боротися з порушенням дисципліни у своїх лавах, деякі російські солдати вбивають інших членів своїх підрозділів.

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