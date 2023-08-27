На Запоріжжі 4 поранених і один загиблий внаслідок ворожих обстрілів

На Запоріжжі четверо поранених цивільних і один загиблий за добу внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає НСН.

За добу російські військові здійснили 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів

Ворог атакував з БПЛА Левадне, П’ятихатки та Лобкове, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії – по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам’янському, Малим Щербакам та іншим селам на лінії вогню.

Під обстріл у Кам’янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи. У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-річна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога.

Вбережіть себе від снарядів окупанта – евакуюйтеся з лінії фронту! – закликають мешканців у Запорізькій ОВА.

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