11 поранених і 1 загиблий: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, передає НСН.

Внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, 11 людей отримали поранення: слідчі зафіксували наслідки збройної агресії окупантів на Харківщині.

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

У місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув 71-річний чоловік. Пошкоджений приватний будинок, квартира в багатоквартирному будинку, будівля закладу охорони.

Внаслідок численних артилерійських ударів по місту Куп‘янськ поранені 11 осіб. Серед постраждалих фельдшер медичної допомоги. Пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні будинки, будівля закладу освіти та автомобілі.

У селі Колісниківка Куп’янського району пошкоджений приватний будинок та газопровід.

Крім того, у селі Борщова Харківського району на території кооперативу 51-річний чоловік наступив на міну. З травмами він госпіталізований до лікарні.

Наслідки обстрілів Харківщини за минулу добу: фото

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