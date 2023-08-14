Окупанти обстріляли Харківщину – загинув чоловік, є поранені

Вдень,14 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Харківщину, поцілили по Козачій Лопані. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає НСН.

“Внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми. Постраждалі доставлені до медичних закладів”, йдеться в повідомленні.

Також загарбники обстріляли село Подоли Куп’янського району. Постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.

В обладміністрації нагадали, що вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою надійшла 42-річна жінка. Вона дістала поранення під час обстрілу близько 01:00. Також було пошкоджено будинок потерпілої.

Ситуація на Харківщині

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Зокрема під ворожим вогнем були Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка та інші населені пункти.

У с. Кучерівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

В с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.

У с. Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок.

Близько 12:00 в с. Руська Лозова Харківського району на території садового товариства на протипіхотній міні типу “Пелюстка” підірвався 73-річний чоловік. Госпіталізований з вибуховим пораненням.

На Куп’янському напрямку тривають бої. Наші захисники утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку росіян. Просування у ворога немає.

Триває евакуація цивільного населення з небезпечних населених пунктів Куп’янського району, повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

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