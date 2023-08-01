Окупанти обстріляли Харківщину – одна людина загинула, 1 дістала поранень

Близько 12 години 1 серпня російські окупанти обстріляли Харківщину. Поцілили по селу Першотравневе Ізюмського району, загинула жінка.

Про це НСН повідомляє з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ворог продовжує бити і по цивільному населенню. Сьогодні близько 12 години ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району. За попередніми даними медиків, 1 чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований. Жінка близько 70 років, на жаль, загинула, написав він у Телеграм.

Як повідомлялося, російські загарбники близько 12 ночі 1 серпня з Білгородської області запустили шахеди, які атакували Харків. Ворог поцілив в училище та спортивний об’єкт.

За даними ДСНС, у ніч на 1 серпня ворог атакував місто Харків безпілотниками. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа на площі близько 200 кв.м. У будівлі попередньо не було людей.

Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік.

За попередньою інформацією, для атаки було використано 6-7 дронів, які летіли з Бєлгородської області. Про це повідомляють у прокуратурі.

В місцях нічних ударів дронами-камікадзе Shahed в Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків. Удари прийшлися в густонаселені райони, тож спеціальні служби вживають усіх заходів, аби не було небезпеки обвалів для випадкових перехожих, повідомив Сєнігубов.

Також він додав, що в Куп’янському районі росіяни останнім часом активізували свої штурмові дії, однак успіху не мають. ЗСУ відбивають усі штурми, завдаючи ворогу відчутних втрат, та не поступаються жодним метром нашої землі.

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