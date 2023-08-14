Нічна атака на Одесу – пошкоджені супермаркет, багатоквартирні будинки, навчальні заклади (фото)

Нічна атака на Одесу 14 серпня принесла нові руйнування. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено супермаркет, багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, автомобілі, аптеку та гуртожиток вищого навчального закладу.

Найбільших пошкоджень зазнав супермаркет. Поранено 3-х співробітників закладу.

Як передає НСН про це в Телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, рятувальники ДСНС упродовж ночі ліквідували наслідки ворожого обстрілу Одеси.

Фото руйнувань внаслідок російської повітряної атаки по Одесі публікує Укрінформ.

Під час нічної атаки по Одесі постраждало 7 закладів освіти. 6 у Приморському районі і 1 – у Хаджибейському.

У дитячих садках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Проводяться роботи із ліквідації наслідків, інформує телеграм-канал Одеської міської ради “Одеса офіційно”.

Протягом ночі 14 серпня росіяни тричі атакували Одещину, застосувавши 15 ударних дронів та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

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