Повітряні Сили знищили усі ракети і дрони, запущені по Україні вночі, а також ворожий вертоліт, передає НСН з посиланням на повідомлення Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр».

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Всього противник застосував:

15 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;

8 крилатих ракет «Калібр».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

І ще гарна новина.

Близько 05.00 години 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється).

Повітряні Сили знищили усі ракети і дрони

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