Ворог атакував Одещину 15 дронами і 8 «Калібрами»: що відомо про наслідки (фото, відео)

Ворог атакував Одещину 15 дронами і 8 «Калібрами» цієї ночі. НСН розповість, що відомо про наслідки.

Вночі ворог тричі атакував Одесу та область, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук та 8 ракет морського базування типу «Калібр». Про це повідомляє ОК “Південь”.

Силами протиповітряної оборони всі атаки було відбито.

Внаслідок збиття ракет, які ворог направив до центру Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будинках пошкоджено вікна та балкони, побито припарковані поруч автомобілі.

На двох об’єктах спалахнули пожежі. Пожежні працюють над їхньою ліквідацією.

Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

За словами речниці ОК “Південь” Наталії Гуменюк, ракети доводилось збивати над житловими кварталами.

Це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа й у супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які були у супермаркеті, – зазначила вона

Відео пожежі в Одесі в результаті російської повітряної атаки показав мер міста Геннадій Труханов.

“Чергова атака росіян. Спалахнуло кілька пожеж, в житлових будинках вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено балкони. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Працюємо”, – прокоментував він

Ворог атакував Одещину цієї ночі: відео, фото

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