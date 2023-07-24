Ворог атакував порт Дунаю: четверо поранених, зруйновано ангар з зерном, сталася пожежа

Ворог не припиняє тероризувати Одещину і полювати на українське зерно. Сьогодні вночі він атакував порт Дунаю. Про нові атаки розповіли в Одеській ОВА і в ОК «Південь», передає НСН. Сигнал тривоги на Одещині тривав цієї ночі майже 4 години.

Південна ніч: 3 години 53 хв лунав сигнал повітряної тривоги, зокрема, на Одещині. Ворог атакував дронами – камікадзе південь регіону: кілька “шахедів” приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання. Росіяни продовжують бити по цивільних об’єктах і українському зерну, – розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук

В ОК «Південь» уточнили інформацію, повідомивши, що цієї ночі майже 4-х годинну атаку дронами “Shahed-136” було спрямовано по портовій інфраструктурі Дунаю.

Три дрони знищено силами протиповітряної оборони. А внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, але інформація ще уточнюється.

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