Чергова нічна атака на Одесу – є загиблі та поранені, зруйновано храм (фото, відео)

Чергова нічна атака на Одесу: російські війська у ніч проти 23 липня завдали удару по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ОК «Південь».

Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.

Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

Пожежа у Спасо-Преображенському соборі та руйнування храму

В Одеській мерії підтвердили, що внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, де була сильна пожежа через «приліт».

«Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси», йдеться у повідомленні.

Начальник Одеської районної військової адміністрації (РДА) Юрій Крук зазначив, що вночі російські окупанти завдали найбільшого удару по історичному центру міста.

Він додав, що росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та «практично зруйнували найбільший Собор півдня України».

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