Підприємці Дніпропетровщини і Київщини можуть отримати 20 000 доларів на підтримку бізнесу. Йдеться у тому числі і про тих підприємців, які були релоковані до вказаних регіонів. Розповідаємо подробиці.

Гуманітарна організація Mercy Corps поновлює прийом заявок на фінансову допомогу для підтримки бізнесу в розмірі 20 000 доларів США

Підприємці Дніпропетровщини і Київщини можуть отримати до 20 000 доларів

Представники малого та середнього бізнесу, які релокувалися до Дніпропетровської області, м. Києва та Київської області, або постраждалого від війни місцевого бізнесу з указаних регіонів можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps в межах конкурсної Програми підтримки економічної стійкості України.

Головною умовою отримання допомоги є створення або збереження щонайменше трьох робочих місць для ВПО або постраждалого від війни населення. Пріоритет буде надаватися тим бізнесам, які потребують коштів для відновлення своєї діяльності.

“Програма підтримки економічної стійкості України забезпечить можливість не лише людям, які постраждали від війни, відкрити або відновити власний бізнес, але й надасть імпульс для розвитку різних бізнес-напрямків та розширення існуючої справи. Ми сподіваємося, що програма зробить позитивний внесок у розвиток підприємницьких ініціатив, покращення самозайнятості та збільшення доходів в українських громадах, – говорить директорка програми гуманітарного реагування Mercy Corps в Україні Вікі Акен

Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі

Середній розмір фінансової допомоги на придбання виробничих основних засобів буде становити 20 000 доларів США в гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України. Ознайомитись з умовами програми, критеріями відбору учасників та подати онлайн-заявку для участі можна на сайті uerp.mercycorps.org.

За додатковою інформацією щодо участі в програмі звертайтеся за телефоном: 0 800 332 590.

Також ви можете залишити своє запитання за посиланням.

Довідка

Mercy Corps — це міжнародна гуманітарна організація, яка діє у більш ніж 40 країнах світу. Надають допомогу людям, які страждають від катастроф, війн, бідності, а також наслідків зміни клімату.

Співпрацюючи з локальними та національними громадськими організаціями, Mercy Corps підтримала більше 750 000 людей в Україні, Польщі, Молдові та Румунії, які постраждали від початку повномасштабної війни.

Організація надає грошову допомогу, продуктові, гігієнічні та будівельні набори, психологічну підтримку, гранти для мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема у сфері сільського господарства, а також проводить інформаційні кампанії для поширення таких можливостей.

Реалізовується за фінансової підтримки Швейцарії, що надана через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC). Швейцарська програма міжнародного співробітництва активно працює в Україні з 1990-х років. Ще в 1999 році Агенція розвитку та співробітництва Швейцарії (SDC) спільно з Державним секретаріатом з економічних питань (SECO) відкрила у Києві бюро співробітництва, а з 2014 року відновила надання гуманітарної допомоги, спрямовуючи її переважно у постраждалі від конфлікту східні регіони України.

З початку повномасштабної військової агресії Росії проти України 24 лютого 2022р. гуманітарна допомога Швейцарії в Україні реагує на значні потреби щодо продовольчої безпеки, захисту жертв та їхніх прав, цілісних підходів в питаннях охорони здоров’я, забезпеченні належних стандартів води та санітарії.

Ця допомога повністю узгоджується з діючою програмою співробітництва Швейцарії в Україні. Там, де це можливо, SDC співпрацює з Відділом миру та прав людини та SECO для досягнення спільних результатів (потрійна синергія – nexus).

Наразі географічно допомога зосереджена в районах із великою кількістю переміщених осіб та поблизу лінії фронту.

У 2022 році Швейцарія в рамках міжнародного співробітництва та інших заходів витратила в Україні та сусідніх країнах близько 270 мільйонів швейцарських франків на підтримку людей, які постраждали від війни.

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