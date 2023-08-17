Окупанти обстріляли Заоскілля на Харківщині, загинула жінка

Окупанти 17 серпня обстріляли Заоскілля на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина отримала поранення.

Російсько-окупаційні війська другий день поспіль обстрілюють Куп’янський район Харківщини. Унаслідок обстрілів залізничної станції Заоскілля 17 серпня загинула жінка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає НСН.

Вранці о 10:00 окупанти уразили проміжну залізничну станцію Заоскілля Куп’янського району. Там загинула 61-річна жінка, ще одна 60-річна жінка зазнала осколкових поранень.

Медпрацівники надали постраждалій допомогу на місці. Відомо про пошкодження житлового будинку та господарчої споруди, де виникла пожежа.

Вчора, 16 серпня, росіяни завдали ударів по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини.

В області пошкоджена цивільна інфраструктура. У Куп’янську росіяни поцілили у приватний будинок. Там важкого поранення зазнав чоловік приблизно 55 років. Його доправили до лікарні, але він помер від отриманих поранень.

Крім того, приблизно о 6:50 війська рф обстріляли село Ківшарівка Куп’янського району: пошкоджений гараж, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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