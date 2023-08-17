Україна не отримає літаки F-16 ні восени, ні взимку – Ігнат

Україна не отримає літаки F-16 цього року – ні восени, ні взимку. Про таке заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

За словами Ігната, Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО.

Уже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими, – наголосив речник

На західні винищувачі покладали великі надії, вони мали стати частиною протиповітряної оборони України і допомогти у відбитті російських ракетних і дронових атак, зазначив речник.

Але все ж таки, як би там не було, питання щодо навчання нашого персоналу (і пілотів, і інженерів) практично зрушило з місця. Ми розуміємо, що будуть таки наші льотчики найближчим часом навчатися в країнах, які є членами “авіаційної коаліції”, які надають нам цю підтримку. Водночас посилення нашого ППО потрібно проводити, – сказав Ігнат

Літаки F-16 – які характеристики і чому вони гарний варіант для України

Літак F-16 – легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління. Назважаючи на досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям.

Чому для України винищувач F-16 може стати найкращим варіантом? Він легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Наприклад, вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить відповідно 8000-15000 та 27000 доларів. Пояснюється це досить просто. Винищувач F-16 має простішу “начинку” та всього лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, але й і для різних американських союзників. При цьому F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування.

Характеристики нових F-16

Довжина: 15 метрів;

Висота: 5 метрів;

Екіпаж: 1 людина;

Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метра за годину);

Розмах крил: 9,5 метра;

Тягооснащеність: 1,1;

Максимальна злітна вага: 21,7 тонни;

Точок підвіски: може бути до 13;

Вага: 9,2 тис. кг.

Якщо говорити про можливості винищувача F-16V Block 70/72, то варто згадати про те, що літак поєднує в собі вдосконалений радар Active Electronically Scanned Array, який відрізняється новою архітектурою авіоніки, а також деякі структурні оновлення. Вони дозволили подовжити термін служби винищувача на 50% в порівняно з більш старими моделями.

Також F-16V Block 70/72 оснащено новітнім програмним забезпеченням, зокрема покращеним передовим каналом передавання даних, зброї та націлювання. Остання модель F-16 також має автоматичну систему запобігання зіткнення з землею та більш точну GPS-навігацію. Завдяки радару APG-83 AESA літак може “бачити” ціль на відстані понад 370 км.

На жаль, є у F-16V Block 70/72 і свої недоліки. Наприклад, через його легкість дальність польоту винищувача досить маленька. А тому потрібно постійно використовувати додаткові підвісні баки.

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