61 обстріл Херсонської області за добу – одна людина загинула, четверо поранені

За минулу добу російські окупанти здійснили 61 обстріл Херсонської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

За його словами, росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. По Херсону ворог випустив 36 снарядів.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю об’єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі”, йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

Ввечері 26 серпня російська армія обстріляла Херсон, влучила в комунальне підприємство. Постраждав 34-річний чоловік.

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