Падіння літаків на Житомирщині – фото і відео з місця авіакатастрофи

На місці падіння літаків на Житомирщині тривають роботи. Державне бюро розслідувань встановлює обставини авіатрощі.

ДБР розслідує зіткнення навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині, що сталася 25 серпня, передає НСН.

Зокрема, правоохоронці вивчають технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних скриньок.

За даними слідства, авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання.

Попередньо правопорушення кваліфікують за ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

ЗМІ публікують світлини та відеоролики з місця авіакатастрофи

Відео:

Нагадуємо, напередодні Дня авіації, 25 серпня, біля села Сінгури Житомирського району Житомирської області зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів загинули. Серед загиблих — відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Джус.

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