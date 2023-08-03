Справа про авіакатастрофу з керівництвом МВС – 5 чиновникам ДСНС повідомили про підозри

П’ятьом чиновникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій оголосили про підозри у справі про авіакатастрофу з керівництвом МВС у Броварах 18 січня 2023.

Як передає НСН, про це повідомляють Офіс Генпрокурора і ДБР.

Про підозру повідомили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Слідчі ДБР також відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».

Що з’ясувало слідство?

На 18 січня 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

За даними слідства, попри внутрішні інструкції та вимоги законодавства, посадовці ДСНС взяли для перевезення делегації гелікоптер, який був на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Це повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Окрім того, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з відповідальних за безпеку польотів не скасував і не переніс виліт.

Слідство встановило, що через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті — навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху.

Командир екіпажу побачив перешкоду — багатоповерховий будинок — та почав здійснювати маневр обльоту, але різко піднявся, втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру допустив зіткнення із землею. Як зазначає ДБР — через відсутність необхідних навичок.

При падінні повітряне судно пошкодило дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Крім високопосадовців МВС в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей, постраждали.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 276 КК України — порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість.

За цими статтями передбачається до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, правоохоронці на початку розслідування висунули кілька основних версій авіатрощі. Розглядали замах на життя державних діячів, включно з диверсією; збиття літального апарата; конфліктну ситуацію на борту судна; помилку пілота, технічну несправність судна, неналежну організацію планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

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