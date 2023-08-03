У нардепа, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування батька, 3 серпня проводять обшуки

У нардепа, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування батька, сьогодні проводять обшуки, повідомляє НСН, посилаючись на Службу безпеки України. Обшуки проводять СБУ і ДБР.

Служба безпеки спільно з ДБР проводять обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану.

За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення.

Для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентаря тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Від редакції: вірогідно мова йде про народного депутата Олександра Дубінського, який не вперше прикривається то мамою, то батьком.