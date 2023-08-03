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У нардепа, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування батька, 3 серпня проводять обшуки

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У нардепа, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування батька, 3 серпня проводять обшуки
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У нардепа, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування батька, сьогодні проводять обшуки, повідомляє НСН, посилаючись на Службу безпеки України. Обшуки проводять СБУ і ДБР.

Служба безпеки спільно з ДБР проводять обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану.

За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення.

У нардепа, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування батька, 3 серпня проводять обшуки

Для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентаря тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Від редакції: вірогідно мова йде про народного депутата Олександра Дубінського, який не вперше прикривається то мамою, то батьком.

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