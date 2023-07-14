В Україні народні депутати дедалі більше потрапляють у корупційні скандали. За останні тижні відомо вже про декілька цікавих “кейсів”, з якими зараз розбираються правоохоронці.

Про це пише ТСН.ua, передає НСН.

Нардепа “Євросолідарності” заарештували на 60 діб за шахрайство

3 липня правоохоронці заарештували народного депутата від партії “Європейська солідарність” Сергія Алєксєєва. Його підозрюють у шахрайстві.

Депутата відправили під варту на 60 діб. Щоб вийти на волю, він може сплатити заставу в розмірі 2 мільйони 264 тисячі гривень. Рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова.

Нагадаємо, Алєксєєва затримала СБУ на хабарі. Нардеп вимагав від іноземця $50 тисяч, обіцяючи “відмазати” його від екстрадиції і сприяти в отриманні статусу біженця.

Першу частину коштів у сумі 20 тис. доларів він отримав 17 червня. Депутата викрили “на гарячому” під час отримання другого траншу у розмірі 30 тис. доларів.

НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці від “Слуги народу”

11 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці від “Слуги народу” Людмилі Марченко через торгівлю дозволами на перетин кордону.

Зазначається, що Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяла забезпечити ухвалення рішення про дозвіл виїзду за кордон. Така “послуга” коштувала 5 тисяч 300 доларів.

Після отримання другого “траншу” у 2 800 доларів США детективами НАБУ було викрито осіб в одержанні неправомірної вигоди.

Згодом помічниця передала гроші нардепці, та щось запідозрила і викинула долари через кам’яну огорожу, але НАБУ та САП встигли зробили відео й зафіксувати правопорушення.

САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці Людмилі Марченко та її помічниці за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ (приймання пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на термін від двох до п’яти років).

НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

13 липня НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Владислава Трубіцина. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як стало відомо, в лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

11 жовтня 2022 року НАБУ й САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

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