Чинному нардепу України оголосили підозру у шахрайстві, його звинувачують у тому, що він заволодів грошима громадянина Німеччини, повідомляє НСН, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України, голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).

Як зазначається, за місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії.

За даними слідства, нардепутат шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США. Зафіксовано одержання 30 тис дол США. Попередньо, він отримав ще 20 тис дол США, – йдеться у повідомленні 30 червня

Досудове розслідування здійснює ДБР. Оперативний супровід здійснює СБУ.

Нардепу України оголосили підозру у шахрайстві, у нього пройшли обшуки: фото

Прізвища нардепа пресцентр Офісу генпрокурора не повідомляє. Своєю чергою, у “Європейській солідарності” заявили, що у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки.

Довідка

Сергій Алєксєєв у 2019 році був обраний народним депутатом України IX скликання від політичної партії «Європейська Солідарність» під 20 номером. У ВР він є головою підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

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