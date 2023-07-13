Розпочалася декомунізація монумента «Батьківщина-мати» у Києві: що буде на щиті замість радянського герба

Розпочалася декомунізація монумента «Батьківщина-мати» у Києві, передає НСН. У Міністерстві розвитку громад повідомляють, що вже затверджено зображення, на яке замінять старий радянський герб.

Державна інспекція архітектури та містобудування України сьогодні, 13 липня, видала дозвіл на ремонт щиту монумента “Батьківщина-мати” у Києві. За даними міністерства,, проєктом декомунізації монумента “Батьківщина-мати” передбачається влаштування тризуба на щиті, як на зображенні на малому Державному гербі України. Саме тризуб замінить старий радянський герб.

Замовником будівництва виступає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оприлюднило фото нового зображення щита з тризубом на монументі “Батьківщина-мати” у Києві.

Залучено нуль коштів з бюджету, гроші на відновлення історичної справедливості зібрано виключно від великого бізнесу, який хоче бути причетним до великого в усіх сенсах проєкту. Вартість проєкту — 28 млн. грн. Це значно менше, ніж прораховували раніше, — прокоментував проєкт міністр культури України Олександр Ткаченко.

Також Ткаченко повідомив, що герб СРСР на монументі «Батьківщина-мати» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року.

Це дійсно символічний історичний момент, це своєрідний тизер проєкту, який має бути реалізовано вже найближчим часом, до 24 серпня. Це заміна радянського герба на «Батьківщині-матері» на Тризуб, – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що переосмислити монумент намагались від отримання Україною незалежності, але вже під час війни це набуло надзвичайно гострого розуміння та необхідності.

З тих відгуків, які я почув щодо цього проєкту, дуже багато позитивних. Але також були зауваження, що давайте все це знесемо. По-перше, вважаю, що таку красу зносити не варто, а по-друге, це буде коштувати набагато більше, ніж 28 мільйонів. Тому думаю, що це питання не на часі, – сказав Ткаченко

Новий герб – це об’ємна (не пласка) конструкція. Проєкт розробив Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Український Тризуб на щиті являє собою ідентичну старому гербу об’ємну конструкцію. Його виготовлять із двох типів металу: нержавіючої сталі Метінвесту завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Монумент «Батьківщина-мати» у Києві матиме інше зображення на щиті

Сам монумент “Батьківщина-мати” було вироблено зі сталі “Запоріжсталі”, “Азовсталі” та ММКІ.

Група Метінвест безкоштовно виготовить сталь для українського Тризуба, що замінить радянський герб на київському монументі “Батьківщина-мати”, та стане фінансовим партнером проєкту з реконструкції пам’ятки, повідомляє сайт компанії.

Ми вважаємо, що один із найголовніших символів незламності українського народу має прикрашати Тризуб з високоякісної української сталі. Спеціально для цього проєкту ми відновили марку сталі, з якої в 1981 році створено весь монумент, – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Скульптор проєкту – Олексій Пергаменщик.

На мене була покладена така велика відповідальність і честь нарешті зробити зображення для декомунізації, як на мене, однієї з найкрасивіших скульптур світу. …Ми нічого абсолютно не змінювали в плані пропорцій самого Тризуба. Я спілкувався з автором Тризуба, прописаного в Конституції 1992 року, і ми з автором радились, як правильно його розташувати, як центрувати правильно. Тому саме зображення абсолютно відповідає нормам закону. “Батьківщина-мати” стане повноцінним символом України, і ми не будемо соромитись, що там є якесь зображення неіснуючої держави, – сказав скульптор

Монумент «Батьківщина-мати» споруджено в 1981 році, він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

У 2022 році у Дії 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб Тризубом.

Монумент “Батьківщина-мати” розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Столична скульптура загальною висотою у 102 метри є найвищою в Європі. Вага сталевої фігури жінки зі щитом та мечем становить пів тисячі тон. На пам’ятнику обладнані два оглядових майданчика, з яких відкривається панорама Києва.

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