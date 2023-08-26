В авіакатастрофі загинув відомий український пілот Джус і двоє його побратимів

У Житомирській області в авіакатастрофі загинули троє українських військових. Серед них – відомий льотчик на позивний Джус.

Про це повідомляють у Повітряних силах, передає НСН.

Авіакатастрофа сталася 25 серпня, за день до Дня авіації, біля села Сінгури Житомирського району Житомирської області, де під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

«Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «JUICE», йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук відреагував на авіакатастрофу

«Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині… Неможливо передати, яку біль відчуваєш у такі хвилини!.. Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях! Тримаймося!», зазначив Олещук.

Андрій Пільщиков з позивним Джус — льотчик-винищувач, один із «Привидів Києва». Він брав участь у повітряній обороні Києва та інших областей, закликав міжнародних партнерів надати Україні сучасні винищувачі, а громадян — відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Про загибель відомого пілота повідомляють також його друзі, зокрема радник партії Демократична сокира з питань науки Павло Поцелуєв.

«Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Вічна пам’ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо», написав Поцелуєв у Facebook.

Меланія Подоляк, яку ЗМІ називають дівчиною Джуса, також непрямо підтвердила його загибель. Вона опублікувала шеврон пілота з підписом «Назавжди».

Ще новини України: Ціна хліба… На Херсонщині окупанти обстріляли трактор і вбили тракториста