Не лише F-16 що ще потрібно Україні для переваги над ворогом у небі

Українській армії недостатньо лише F-16, щоб отримати перевагу над російськими окупантами в небі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

Окрім літаків Повітряним силам ЗСУ необхідні потужні радари та засоби ураження.

Однак зараз поки що неможливо сказати, скільки саме авіаційних ракет отримає Україна разом із винищувачами F-16.

За словами Ігната, основна ракета на озброєння винищувача F-16 – це AIM-120 AMRAAM. До речі, саме такий засіб ураження використовується в ЗРК NASAMS.

При цьому речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що авіаційні засоби ураження дуже дорогі, тому про це теж варто пам’ятати.

“Авіаційні засоби ураження у F-16 є різні – по землі, по надводних цілях і по повітряних цілях. Є різні типи повітряних ракет, основна ракета на озброєння НАТО – це AIM-120 AMRAAM. У цієї ракети різні модифікації, такими ракетами, до речі, працюють сьогодні наші NASAMS. Різні модифікації ракет мають різну дальність ураження і відповідно їхня вартість різна, про це також варто говорити. Авіаційні засоби ураження – це дуже дорога річ. Одна ракета NASAMS коштує півмільйона доларів”, сказав Ігнат.

У той же час Ігнат додав, що деякі модифікації AIM-120 AMRAAM можуть вражати ворожі цілі на відстані 180 кілометрів. Це дозволяє здобути перевагу над російськими Су-35. Однак, крім ракет, українська авіація також потребує потужних радарів.

“Є модифікації ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть вражати цілі до 180 км. Це більш ніж достатньо, щоб загрожувати російським Су-35. Тому потужні радари, потужні ракети повинні бути у нашої авіації. Ми не повинні поступатися ТТХ тим самим “Су-35. Таким чином ми зможемо завоювати перевагу в повітрі”, пояснив Ігнат.

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